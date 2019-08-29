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РИА Новости

Без жилья остаются более 30 пострадавших от пожаров семей в Забайкалье

14:32 29.08.2019 (обновлено: 02:30 30.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Забайкальского края должны еще обеспечить жильем 33 семьи региона, пострадавшие от пожаров в апреле этого года, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава государства в ходе встречи с руководителем региона обсудил ход работ в рамках ликвидации последствий пожаров и планы социально-экономического развития, сообщает сайт Кремля.
"Всем на сегодняшний день осуществлены социальные выплаты. Почти 120 семей потеряли жилье. На сегодняшний день 85 из них жильем обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья. Восстанавливаем мосты, водозаборы, библиотеки. Хотя непросто это дается, в целом везде находимся в сроках, которые определили Вы своим указом", - доложил Осипов.
Он напомнил, что в результате крупномасштабных пожаров 19 и 21 апреля пострадало почти 900 человек. Кроме того, по словам врио губернатора, ключевой задачей является восстановление сельского хозяйства.
"У нас сгорело 120 чабанских животноводческих стоянок. На сегодняшний день организована работа по их восстановлению. Мы как государство несем обязанность выплатить весь ущерб пострадавшим, но мы не оставляем людей и знаем вашу бескомпромиссность во всем, что касается интересов людей. Поэтому мы и сами также к этому относимся, стараемся помочь. И с подрядчиками – смотрим, чтобы подрядчики выполняли свои обязательства, и эти деньги никуда не ушли и чтобы до холодов были восстановлены все пострадавшие стоянки", - отметил Осипов.
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Докладывая о реализации национальных проектов он сообщил, что в этом направлении реализуется более 120 крупных объектов. "Запланировали поставить 300 детских площадок, почти 250 спортивных площадок. Будем делать около 16 школ, 60 детских садов и ясельных пристроек, еще объекты физической культуры, спорта и так далее", - рассказал Осипов.
Путин в свою очередь обратил внимание руководства Забайкальского края на необходимость возведения новых учреждений.
"Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам", - заявил президент.
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Александр ОсиповВладимир ПутинЗабайкальский крайОбщество
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