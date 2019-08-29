В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 августа украинские силовики два раза нарушили перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.

"Сегодня в 8.45 (совпадает с мск) боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета район населенного пункта Нижнее Лозовое", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв среди населения удалось избежать. Наличие разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.