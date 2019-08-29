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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков в Донбассе

14:25 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 августа украинские силовики два раза нарушили перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
"Сегодня в 8.45 (совпадает с мск) боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета район населенного пункта Нижнее Лозовое", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв среди населения удалось избежать. Наличие разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
28 августа, 16:45РИА Новости
Все конструктивные шаги Киева по Донбассу поощряются, заявили в МИД
"Мы в очередной раз призываем международные организации немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции.
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