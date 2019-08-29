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РИА Новости

Нацплан по развитию конкуренции будет доработан, заявила Скворцова

14:02 29.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава Минздрава Вероника Скворцова, комментируя замечания Федеральной антимонопольной службы по низкой степени исполнения нацплана по развитию конкуренции, заявила, что документ будет доработан ведомствами, и цифры изменятся.
На заседании кабмина в четверг глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что Минздрав, Минстрой и Минсельхоз имеют низкую степень исполнения нацплана по развитию конкуренции. Скворцова в свою очередь заявила о замечаниях к плану ФАС. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Артемьеву доработать предложения ведомства по развитию конкуренции в стране с учетом замечаний Минздрава, касающихся в том числе и фармацевтического рынка в России.
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"Мы замечания к этому плану высылали... Сейчас поручение Дмитрий Анатольевич дал, мы вместе доработаем этот план, цифры изменятся", - сказала журналистам Скворцова на просьбу прокомментировать замечания ФАС.
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Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваЭкономика
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