Нацплан по развитию конкуренции будет доработан, заявила Скворцова

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава Минздрава Вероника Скворцова, комментируя замечания Федеральной антимонопольной службы по низкой степени исполнения нацплана по развитию конкуренции, заявила, что документ будет доработан ведомствами, и цифры изменятся.

На заседании кабмина в четверг глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что Минздрав, Минстрой и Минсельхоз имеют низкую степень исполнения нацплана по развитию конкуренции. Скворцова в свою очередь заявила о замечаниях к плану ФАС. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Артемьеву доработать предложения ведомства по развитию конкуренции в стране с учетом замечаний Минздрава, касающихся в том числе и фармацевтического рынка в России.