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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу

13:47 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отказ белорусского президента Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны - проявление союзнических отношений с Россией, которую Польша на мероприятия не пригласила, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее Варшава заявила, что не пригласила Москву на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
28 августа, 14:03РИА Новости
Москва дорожит союзническими отношениями с Минском, заявил Песков
Позднее МИД Белоруссии сообщил, что Минск на памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будет представлять посол республики в Польше Владимир Чушев. При этом соответствующее приглашение было направлено в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал не заниматься конспирологией в вопросе отказа Лукашенко ехать в Варшаву.
"Наши народы связывают память и уважение к героям Великой Отечественной войны, которые пали за освобождение нашего единого государства - Советского Союза, и, конечно, в подобных мероприятиях мы должны, по всей логике, участвовать вместе", - сказал Морозов РИА Новости.
Он предположил, что польские власти попытались внести разлад в отношения между Россией и Белоруссией. "Но у них это не выйдет, потому что мы тесно связаны между собой. Поэтому по всем внешнеполитическим вопросам имеем сходную позицию и выступаем всегда вместе", - сказал Морозов.
Решение Лукашенко относительно визита в Варшаву депутат Госдумы считает проявлением союзнических отношений.
"Я думаю, что более того, это (решение Лукашенко) не просто солидарность, а тесные союзнические отношения. Солидарность - это термин, который употребляется для более отдаленных стран, а Белоруссия для нас слишком близка, чтобы употреблять такой термин", - сказал Морозов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:31РИА Новости
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
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Александр ЛукашенкоГосдума РФПольшаБелоруссияРоссияВ мире
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