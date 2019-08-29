В Госдуме прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отказ белорусского президента Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны - проявление союзнических отношений с Россией, которую Польша на мероприятия не пригласила, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее Варшава заявила, что не пригласила Москву на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Позднее МИД Белоруссии сообщил, что Минск на памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будет представлять посол республики в Польше Владимир Чушев. При этом соответствующее приглашение было направлено в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал не заниматься конспирологией в вопросе отказа Лукашенко ехать в Варшаву.

"Наши народы связывают память и уважение к героям Великой Отечественной войны, которые пали за освобождение нашего единого государства - Советского Союза, и, конечно, в подобных мероприятиях мы должны, по всей логике, участвовать вместе", - сказал Морозов РИА Новости.

Он предположил, что польские власти попытались внести разлад в отношения между Россией и Белоруссией. "Но у них это не выйдет, потому что мы тесно связаны между собой. Поэтому по всем внешнеполитическим вопросам имеем сходную позицию и выступаем всегда вместе", - сказал Морозов.

Решение Лукашенко относительно визита в Варшаву депутат Госдумы считает проявлением союзнических отношений.