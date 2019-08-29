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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме оценили призывы Джонсона и Эрдогана к России и Сирии

13:45 29.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заявление о необходимости выполнения обязательств со стороны РФ и Сирии избыточно и конъюнктурно: оно говорит о желании Великобритании оказать давление на Россию и стремлении турецкого президента получить поддержку Запада в военных действиях против курдов, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее лидеры Британии Борис Джонсон и Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, сообщили в канцелярии британского премьера.
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"В заявлении лидеров Британии Бориса Джонсона и Турции Тайипа Реджепа Эрдогана с призывом к руководству Сирии и России выполнять свои международные обязательства каждый из политиков преследует свои цели. Для Джонсона важно продемонстрировать попытку давления на Россию, и в этом Лондон вновь играет на стороне США. Что касается президента Турции, то он пытается заручиться поддержкой со стороны Запада в отношении военных действий против курдских формирований на приграничных с Сирией территориях", - сказал Железняк РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что для сохранения в Сирии режима прекращения огня необходимо обоюдное стремление к миру.
"Любые провокации способны вернуть ситуацию в горячую фазу конфликта. В сложившейся обстановке следует сконцентрироваться на переговорном процессе и действовать в русле резолюции ООН и решений, принятых в Астане и Сочи. Россия строго выполняет весь комплекс взятых на себя обязательств, поэтому призывы к нашей стране следовать международным соглашениям избыточны и конъюнктурны", - отметил депутат.
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Железняк добавил, что деструктивное влияние на процессы в Сирии со стороны таких стран, как Великобритания и США, "подливает масла в огонь тлеющего конфликта и тем самым в очередной раз доказывает отсутствие у ключевых игроков Запада заинтересованности в скорейшем налаживании мирных процессов в регионе".
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Война в СирииБорис ДжонсонГосдума РФСергей ЖелезнякВеликобританияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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