В Госдуме оценили призывы Джонсона и Эрдогана к России и Сирии

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заявление о необходимости выполнения обязательств со стороны РФ и Сирии избыточно и конъюнктурно: оно говорит о желании Великобритании оказать давление на Россию и стремлении турецкого президента получить поддержку Запада в военных действиях против курдов, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее лидеры Британии Борис Джонсон и Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, сообщили в канцелярии британского премьера.

"В заявлении лидеров Британии Бориса Джонсона и Турции Тайипа Реджепа Эрдогана с призывом к руководству Сирии и России выполнять свои международные обязательства каждый из политиков преследует свои цели. Для Джонсона важно продемонстрировать попытку давления на Россию, и в этом Лондон вновь играет на стороне США. Что касается президента Турции, то он пытается заручиться поддержкой со стороны Запада в отношении военных действий против курдских формирований на приграничных с Сирией территориях", - сказал Железняк РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что для сохранения в Сирии режима прекращения огня необходимо обоюдное стремление к миру.

"Любые провокации способны вернуть ситуацию в горячую фазу конфликта. В сложившейся обстановке следует сконцентрироваться на переговорном процессе и действовать в русле резолюции ООН и решений, принятых в Астане и Сочи. Россия строго выполняет весь комплекс взятых на себя обязательств, поэтому призывы к нашей стране следовать международным соглашениям избыточны и конъюнктурны", - отметил депутат.