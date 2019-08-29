Современные интерактивные центры появятся в библиотеках Липецкой области

ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Современные интерактивные центры откроются в библиотеках Липецкой области к 2020 году в рамках национального проекта "Культура", сообщил РИА Новости врио главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Мы планируем обновить библиотечные фонды, отремонтировать помещения, чтобы создать для липчан современные информационные центры с открытыми мультизадачными мобильными пространствами", - сказал Артамонов.

Он добавил, что в обновлённых библиотеках планируется проведение открытых лекций, телемостов, коучинговых сессий, художественных перформансов и культурных встреч.

Кроме того, право на государственную поддержку федерального центра липецкие библиотекари получили благодаря победе в конкурсе, в котором участвовало 500 заявителей из 78 регионов. Так, 10 миллионов рублей из федерального бюджета будут направлены на создание интеллектуальных, образовательных центров на базе библиотеки N6 Библиотечно-информационного центра имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского и военно-исторической библиотеки имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова.