На юге Крыма два подростка пропали без вести

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Полиция объявила в розыск двух подростков, без вести пропавших на южном берегу Крыма, сообщает управление уголовного розыска МВД по республике.

Уточняется, что речь идет о 10-летнем мальчике и его брате - 18-летнем уроженце Пермского края.

"Ушли из дома 25 августа на пляж в поселке Кореиз города Ялты и до настоящего времени не сообщают о своем местонахождении", - говорится в сообщении.