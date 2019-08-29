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РИА Новости

На юге Крыма два подростка пропали без вести

13:39 29.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Полиция объявила в розыск двух подростков, без вести пропавших на южном берегу Крыма, сообщает управление уголовного розыска МВД по республике.
Уточняется, что речь идет о 10-летнем мальчике и его брате - 18-летнем уроженце Пермского края.
"Ушли из дома 25 августа на пляж в поселке Кореиз города Ялты и до настоящего времени не сообщают о своем местонахождении", - говорится в сообщении.
Младший брат был одет в футболку черного цвета и шорты синего цвета. Его рост 120 сантиметров, он худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлого цвета. Старший брат был одет в пайту черного цвета, шорты темного цвета. Рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлого цвета.
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