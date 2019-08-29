Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T13:49Z
https://ria.ru/20190829/1558030532.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155803/12/1558031254_0:239:1600:1139_1036x0_80_0_0_2460adae34be6d84d4688fd3eb39d464.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Историческую часть города Ельца Липецкой области реконструируют

13:49 29.08.2019
25
CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, RussiaГород Елец
Город Елец
CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, Russia
ЛИПЕЦК, 29 авг— РИА Новости. Город Елец Липецкой области будет включен в перечень исторических поселений, которые получат финансовую поддержку из федерального бюджета, сообщил РИА Новости в четверг врио главы региона Игорь Артамонов по итогам встречи с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой.
Он добавил, что историческую часть Ельца ждет масштабная реконструкция, а расположенный там музей имени И. А. Бунина может получить статус федерального. Артамонов также уточнил, средства на реконструкцию исторических объектов древнего города должны начать поступать в 2021 году.
"Елец кардинально преобразится, историческая часть города должна засиять. Процесс не быстрый, но результат должен быть идеальным. Мы могли бы создать здесь прекрасный музей. Это не только сохранило бы память о великом писателе, но и повысило бы статус Ельца как культурного центра", - отметил Артамонов.
Он добавил, что регион активно готовится к празднованию юбилея нобелевского лауреата Ивана Бунина, 150-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2020 году. В регионе запланировано проведение нескольких событийных фестивалей, связанных с творческим наследием писателя. В программе областных мероприятий театральные постановки, выставки, открытие туристического маршрута с посещением бунинских мест.
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
28 августа, 11:27Липецкая область
Обновленный лицей сдали в строй в Липецкой области
"Елец - место, которое любил Бунин. Многие улицы древнего города, местные святыни упоминаются в его произведениях. Елец станет главным центром страны, где пройдут основные мероприятия, посвященные празднованию 150 - летия великого писателя", - подчеркнул Артамонов.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ профинансирует проекты компаний "Элкус" и НЦПЭ, участвующих в ГОЗ
РИА
Новости
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ увеличил портфель электронных гарантий малому бизнесу до 50 млрд рублей
Писатель Федор Абрамов
В Архангельской области 2020 год объявлен Годом Федора Абрамова
Москва-сити
В Москве построят фармацевтическое предприятие
Лента
новостей
Деньги
Инвестиции в основной капитал в Москве в I полугодии выросли почти на 20%
Поезд РЖД
РЖД передали правоохранителям материалы об утечке данных сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал учителей проголосовать на выборах в Мосгордуму
На набережной реки Волги в Твери
В Твери дополнительно отремонтируют 10 объектов дорожной инфраструктуры
Вид на ВДНХ с крыши первого павильона
Международный форум "Город образования" откроется 29 августа на ВДНХ
Дирижер Ян Латам-Кениг
Ян Латам-Кенинг: Россия не похожа на джеймсбондовские представления о ней
Андрей Загороднюк
Главой Минобороны Украины стал советник президента Загороднюк
Бари Алибасов
Адвокат рассказал о целях иска Алибасова к производителю "Крота"
Владимир Гройсман выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой
Заседание Верховной рады Украины. 29 августа 2019
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Актер Александр Числов
Биография Александра Числова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43СМИ: 19-летняя россиянка впала в кому в Турции
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
Лента новостейМолния