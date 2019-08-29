Историческую часть города Ельца Липецкой области реконструируют

ЛИПЕЦК, 29 авг— РИА Новости. Город Елец Липецкой области будет включен в перечень исторических поселений, которые получат финансовую поддержку из федерального бюджета, сообщил РИА Новости в четверг врио главы региона Игорь Артамонов по итогам встречи с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой.

Он добавил, что историческую часть Ельца ждет масштабная реконструкция, а расположенный там музей имени И. А. Бунина может получить статус федерального. Артамонов также уточнил, средства на реконструкцию исторических объектов древнего города должны начать поступать в 2021 году.

"Елец кардинально преобразится, историческая часть города должна засиять. Процесс не быстрый, но результат должен быть идеальным. Мы могли бы создать здесь прекрасный музей. Это не только сохранило бы память о великом писателе, но и повысило бы статус Ельца как культурного центра", - отметил Артамонов.

Он добавил, что регион активно готовится к празднованию юбилея нобелевского лауреата Ивана Бунина, 150-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2020 году. В регионе запланировано проведение нескольких событийных фестивалей, связанных с творческим наследием писателя. В программе областных мероприятий театральные постановки, выставки, открытие туристического маршрута с посещением бунинских мест.