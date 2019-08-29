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РИА Новости

Участнику нападения на журналистов "112.Украина" предъявили обвинение

13:31 29.08.2019
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© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина"
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина". Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Полиция Харьковской области подозревает наиболее активного участника нападения на журналистов телеканала "112.Украина" в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, еще два участника нападения задержаны, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции региона.
В среду телеканал "112 Украина" сообщил, что неизвестные напали на их съемочную группу, снимавшую сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка. Союз журналистов Украины осудил нападение на съемочную группу.
Автомобиль полиции
Вчера, 11:27РИА Новости
Полиция опросила 50 участников нападения на съемочную группу "112.Украина"
"Одному из наиболее активных участников нападения на представителей СМИ объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Еще двое участников конфликта задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступлений. Им инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 3 ст. 171 и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) уголовного кодекса Украины", - сообщила пресс-служба.
В рамках досудебного расследования установлено, что именно эти лица совершали в отношении журналистов противоправные действия. В частности, как выяснили следователи, охранники лесоперерабатывающего предприятия, применяя силу, препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. В результате происшествия представитель СМИ получил ушиб спины, почки, а также синяки на лобной части головы и лице.
Всего следователи, прокуроры и работники оперативных подразделений допросили в качестве свидетелей 48 человек. "Кроме того, 10 человек привлечены к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование осуществляется по четырем статьям УК Украины. За совершение данных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Логотип телеканала 112 Украина
28 августа, 19:58РИА Новости
Телеканал "112.Украина" призвал власти страны защитить журналистов
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