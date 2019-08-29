В Кузбассе из-за несчастного случая на производстве погибли два человека

КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Два человека погибли, один госпитализирован с травмами в результате несчастного случая на предприятии в Киселевске, занимающемся перевозкой полезных ископаемых, следственный комитет возбудил дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

"По предварительной информации, на предприятии производилась погрузка угля в грузовые вагоны, в момент перестановки железнодорожных составов произошло их столкновение. В результате 37-летний машинист и 32-летний помощник машиниста получили травмы, не совместимые с жизнью, 30-летнего составителя поездов госпитализировали", – говорится в сообщении.

"По факту гибели двух рабочих на территории предприятия, занимающегося перевозкой полезных ископаемых, в результате столкновения вагонов с углем следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", – уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего транспортного происшествия, повлекшего гибель людей, в том числе изучены должностные инструкции, проверено, соблюдалась ли техника безопасности при выполнении работ.