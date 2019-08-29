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РИА Новости

Додон обсудил с Болтоном внешнюю поддержку правительства Молдавии

13:27 29.08.2019 (обновлено: 13:33 29.08.2019)
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 29 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном продолжение внешней поддержки парламентского большинства и правительства страны.
"Обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, констатировали их активизацию после мирной смены власти в начале июня этого года. В этом контексте пришли к единому мнению о важности сохранения внутреннего консенсуса и продолжения внешней поддержки парламентского большинства и правительства Республики Молдова", - приводит слова Додона агентство Sputnik Молдавия.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
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Президент Молдавии положительно оценил "повышенный интерес руководства США к построению более интенсивных контактов" с республикой. Как считает Додон, визиты представителей американского Госдепа и Международного агентства по развитию (USAID) свидетельствуют "о начале принципиально нового этапа развития стратегического партнерства между Республикой Молдова и США".
"Выразил признательность американскому руководству за постоянную многостороннюю поддержку Республики Молдова. В частности, отметил успешную реализацию проектов "Вызовы тысячелетия" и "Компакт", добавив, что Молдова рассчитывает на имплементацию новых масштабных программ", - отметил президент страны.
Он также подчеркнул, что администрация президента в координации с парламентом и правительством будет и далее проводить взвешенную внешнюю политику для установления прагматических партнерских отношений со странами Запада и Востока.
Болтон прибыл в Кишинев из Киева, во второй половине дня он отправится в Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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