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РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбурге построят кампус для медицинского университета

13:27 29.08.2019 (обновлено: 13:28 29.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтроительная площадка
Строительная площадка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Современный студенческий кампус построят для Оренбургского государственного медицинского университета (ОГМУ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
"Проект интересен и области, и городу. Сегодня в Оренбургском государственном медицинском университете получают образование 900 иностранных граждан, а с учетом приема этого года их станет более 1200. Строительство кампуса улучшит жилищные и бытовые условия студентов и повысит привлекательность обучения в оренбургских вузах для иностранцев", - процитировали в пресс-службе временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
По его словам, по плану студенческий городок рассчитан на 5 тысяч студентов и включает объекты социальной инфраструктуры, что "важно для быстро развивающейся территории многоэтажной застройки".
В пресс-службе добавили, что инвестором проекта стала компания "Rus Edukation", аналогичный проект уже реализуется компанией в Перми. Президент компании Камруззаман Сайед сообщил, что, помимо жилья и учебных корпусов, в кампусе будет разбита зеленая зона, построен стадион, а также поликлиника для жителей студгородка и соседнего микрорайона.
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