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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл: победы хоккеистов оказывают доброе воздействие на народ

13:20 29.08.2019 (обновлено: 13:32 29.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлавный тренер ЦСКА Игорь Никитин (на дальнем плане)
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин (на дальнем плане)
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в храме Христа Спасителя с представителями хоккейного клуба ЦСКА, поздравил их с победами и пожелал им быть добрым примером для молодежи, сообщает пресс-служба предстоятеля.
Во встрече участвовали главный тренер хоккейного клуба Игорь Никитин, капитан, центральный нападающий ЦСКА Сергей Андронов, другие хоккеисты, их жены и дети. Игроки команды продемонстрировали патриарху Кубок Гагарина - главный трофей Континентальной хоккейной лиги, завоеванный ЦСКА в сезоне 2018-2019 годов.
В свою очередь патриарх, обращаясь к хоккеистам, заметил, что в России все любят хоккей и очень ценят эту игру, и поэтому, когда российские спортсмены выигрывают и замечательно делают свою работу, "это оказывает доброе воздействие на наш народ".
Как отметил предстоятель РПЦ, спортсмены в России "в большинстве, все-таки, люди верующие".
"Спортсмены, особенно чемпионы, люди узнаваемые. Они являются, конечно, кумирами для молодежи. И когда молодежь, которая сейчас подвергается очень сильным негативным влияниям с разных сторон, вдруг опознает в вас православных христиан, то это, я думаю, это им очень полезно для души. Поэтому в каком-то смысле ваша вера, ваша жизненная позиция - это тоже проповедь Слова Божия", - сказал патриарх.
Патриарх Кирилл проводил российских олимпийцев в Ванкувер
28 февраля 2018, 12:52РИА Новости
Патриарх Кирилл проведет благодарственный молебен для сборной РФ по хоккею
Он пожелал также хоккеистам благословения на их семейную жизнь и воспитание детей, отметив, что "от погоды в доме зависят успехи на ледовой арене, поэтому дома все должно быть правильно и хорошо".
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Спортсмены и команды
Сергей Андронов
Религия и мировоззрениеИгорь НикитинНовости - Религия и мировоззрениеЦСКАРусская православная церковьрелигия
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