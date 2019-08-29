Патриарх Кирилл: победы хоккеистов оказывают доброе воздействие на народ

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился в храме Христа Спасителя с представителями хоккейного клуба ЦСКА, поздравил их с победами и пожелал им быть добрым примером для молодежи, сообщает пресс-служба предстоятеля.

Во встрече участвовали главный тренер хоккейного клуба Игорь Никитин, капитан, центральный нападающий ЦСКА Сергей Андронов, другие хоккеисты, их жены и дети. Игроки команды продемонстрировали патриарху Кубок Гагарина - главный трофей Континентальной хоккейной лиги, завоеванный ЦСКА в сезоне 2018-2019 годов.

В свою очередь патриарх, обращаясь к хоккеистам, заметил, что в России все любят хоккей и очень ценят эту игру, и поэтому, когда российские спортсмены выигрывают и замечательно делают свою работу, "это оказывает доброе воздействие на наш народ".

Как отметил предстоятель РПЦ, спортсмены в России "в большинстве, все-таки, люди верующие".

"Спортсмены, особенно чемпионы, люди узнаваемые. Они являются, конечно, кумирами для молодежи. И когда молодежь, которая сейчас подвергается очень сильным негативным влияниям с разных сторон, вдруг опознает в вас православных христиан, то это, я думаю, это им очень полезно для души. Поэтому в каком-то смысле ваша вера, ваша жизненная позиция - это тоже проповедь Слова Божия", - сказал патриарх.