В Китае по меньшей мере восемь человек погибли из-за торнадо

Сообщается, что торнадо обрушился на поселок Нада в городе Даньчжоу в четверг приблизительно в 04.00 по местному времени (23.00 среды мск). Его жертвами стали люди, находившиеся в постройке на строительной площадке, которая разрушилась в результате разгула стихии.