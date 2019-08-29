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РИА Новости

В Китае по меньшей мере восемь человек погибли из-за торнадо

13:14 29.08.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, двое пострадали в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хайнань на юге Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что торнадо обрушился на поселок Нада в городе Даньчжоу в четверг приблизительно в 04.00 по местному времени (23.00 среды мск). Его жертвами стали люди, находившиеся в постройке на строительной площадке, которая разрушилась в результате разгула стихии.
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Отмечается, что один из пострадавших получил серьезные травмы, второй отделался легкими ранениями. Местные власти направили на место группу спасателей.
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