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РИА Новости

Сообщения о ранних августовских заморозках не подтвердились

13:03 29.08.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинУсадьба Люблино
Усадьба Люблино
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ранние августовские заморозки в Московской области, которые синоптики прогнозировали в ночь на четверг, не состоялись, сообщается на сайте "Метеоновости".
Ранее Гидрометцентр прогнозировал, что в ночь на четверг в Москве возможны первые заморозки.
"Ранние августовские заморозки в воздухе в столичном регионе не состоялись. И в ближайшие 5 дней минимальная температура воздуха будет далека от отрицательных значений", - говорится в сообщении.
В ночь на 29 августа погоду в столичной области определял антициклон, и при ясной погоде воздух остыл на ВДНХ до 7,4 градуса, в центре было выше 10.
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"Прошедшая ночь не стала самой холодной в этом месяце! Минимум месяца остается за 5 августа с температурой 6,7 градуса. И в Подмосковье температура воздуха оставалась положительной, минимальная оказалась не ниже 3 градусов" - добавили синоптики.
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ГидрометцентрМосковская областьОбщество
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