Сообщения о ранних августовских заморозках не подтвердились

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ранние августовские заморозки в Московской области, которые синоптики прогнозировали в ночь на четверг, не состоялись, сообщается на сайте Ранние августовские заморозки в Московской области, которые синоптики прогнозировали в ночь на четверг, не состоялись, сообщается на сайте "Метеоновости"

Ранее Гидрометцентр прогнозировал, что в ночь на четверг в Москве возможны первые заморозки.

"Ранние августовские заморозки в воздухе в столичном регионе не состоялись. И в ближайшие 5 дней минимальная температура воздуха будет далека от отрицательных значений", - говорится в сообщении.

В ночь на 29 августа погоду в столичной области определял антициклон, и при ясной погоде воздух остыл на ВДНХ до 7,4 градуса, в центре было выше 10.