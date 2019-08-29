Именные плиты Ксении Раппопорт и Павла Лунгина появятся на Площади звезд

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Именные плиты народной артистки России Ксении Раппопорт и режиссера Павла Лунгина 30 августа появятся в Москве на Площади звезд российского кинематографа напротив киноконцерна "Мосфильм", сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
"Свои автографы и отпечатки ладоней оставят знаменитая, много работающая в театре и кино актриса и не менее знаменитый кинорежиссер, чьи фильмы известны и любимы кинозрителями", - говорится в сообщении.
Открытие Площади звезд российского кино состоялось 25 июня 2001 года в дни проведения XXIII Московского международного кинофестиваля. Тогда была установлена первая памятная плита, на которой оставил отпечаток своей руки и автограф режиссер Никита Михалков.
Саму площадь украшает памятник народному артисту СССР Евгению Леонову в роли Доцента из фильма "Джентльмены удачи". На аллеях площади уже заложены звезды режиссера Георгия Данелии, актеров Александра Абдулова, Армена Джигарханяна, Элины Быстрицкой, Олега Басилашвили, Вячеслава Тихонова, ЛииАхеджаковой, Николая Караченцова, Владимира Машкова и многих других.