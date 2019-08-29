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РИА Новости
Тверская область

Руденя: работы на Ржевском мемориале организованы на высоком уровне

13:01 29.08.2019
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© Фото : предостаавленно пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя с ветеранами посетили строительство Ржевского мемориала Советскому солдату
Губернатор Тверской области Игорь Руденя с ветеранами посетили строительство Ржевского мемориала Советскому солдату
© Фото : предостаавленно пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 29 авг – РИА Новости. Руководство Тверской области удовлетворено ходом строительcтва Ржевского мемориала Советскому солдату, который должен быть сдан в 2020 год3у - к 75-й годовщине Великой Победы.
"Это очень значимый проект. Для нас большая честь стать территорией, где будет расположен единственный масштабный монумент Советскому солдату на территории современной России. Работы организованы на высоком уровне. Тверская область оказывает всяческое содействие в создании необходимой инфраструктуры", - сказал губернатор области Игорь Руденя, который в четверг вместе в ветеранами войны посетил строящийся объект.
Глава региона и ветераны возложили цветы к закладному камню на месте будущего монумента.
По информации пресс-службы областного правительства, сейчас на объекте ведутся монолитные работы и отсыпка кургана. Обустраиваются подпорные стенки на подходе к мемориалу, подходит к концу монтаж монолитных стен. Завершено строительство дороги вокруг кургана.
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Продолжается установка систем освещения, благоустройство территории, озеленение. Также идет монтаж кабельной линии для обеспечения мемориала электроэнергией, проектируется линия для электроснабжения площадки международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая с 2019 года базируется вблизи будущего мемориала. Строится трансформаторная подстанция, обеспечен доступ к интернету.
Главной фигурой мемориала станет двадцатипятиметровая скульптура солдата, которую установят на восьмигранном холме. Сейчас на специализированном предприятии идет отливка частей бронзовой скульптуры. Приступить к установке конструкции на площадке планируют осенью текущего года.
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