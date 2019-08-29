Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T12:58Z
https://ria.ru/20190829/1558028312.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_5a6b30fcd1135a0690ea1eb5366d07b0.jpg
РИА Новости

В Ростовской области загорелся мусорный полигон

12:58 29.08.2019
212
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости. Законсервированный полигон твердых бытовых отходов загорелся в городе Красный Сулин Ростовской области, он тлеет на площади 400 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области.
По его информации, пожар на полигоне произошел в четверг утром, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
"В настоящее время пожар локализован до 400 квадратных метров, на которых происходит тление", - сказал представитель ГУ МЧС, отметив, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.
На месте работают около 30 человек и более 10 единиц техники.
Сотрудник МЧС
28 августа, 13:32РИА Новости
На заводе "Красное Сормово" раскрыли детали пожара на верфи
100000
Обсудить 0
Ростовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пожар
Площадь пожара на мусорном полигоне в Ростовской области сократилась
РИА
Новости
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
На Ставрополье после ДТП с микроавтобусом госпитализировали шесть человек
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Кузбассе из-за несчастного случая на производстве погибли два человека
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
Космонавты "Федерации" смогут надевать скафандры при ЧП в два раза быстрее
Лента
новостей
В Крыму на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль. 29 августа 2019
В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляжную палатку
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о падении ребенка в лужу с кипятком в Коми
Самолет АН-12
Самолет Ан-2 вынужденно сел в поле в Ростовской области
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Скафандр для космонавтов "Федерации" получит иностранные компоненты
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о контактах по обмену заключенными между Москвой и Киевом
Пассажирский самолет в небе
В России создали лазерную систему для посадки самолетов в плохую погоду
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев отметил важность развития конкуренции для рыночной экономики
Деловой район Пекина Гомао
В Китае требование вступить в переговоры о разоружении сочли несправедливым
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
Лента новостейМолния