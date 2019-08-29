В Ростовской области загорелся мусорный полигон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости. Законсервированный полигон твердых бытовых отходов загорелся в городе Красный Сулин Ростовской области, он тлеет на площади 400 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по области.
По его информации, пожар на полигоне произошел в четверг утром, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
"В настоящее время пожар локализован до 400 квадратных метров, на которых происходит тление", - сказал представитель ГУ МЧС, отметив, что предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.
На месте работают около 30 человек и более 10 единиц техники.