В Китае требование вступить в переговоры о разоружении сочли несправедливым

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Требовать от Китая участия в переговорах по ядерному разоружению с США и Россией на нынешнем этапе является "несправедливым и нерациональным", заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Гоцян.

"Любые переговоры по контролю над вооружениями должны учитывать военные возможности каждой страны и не должны подрывать ее безопасность. В нынешних условиях требовать от Китая участия в трёхсторонних переговорах несправедливо и нерационально", - заявил на брифинге Жэнь Гоцян, комментируя выход США из ДРСМД и призывы американской стороны к Китаю присоединиться к переговорам с Россией.

Представитель оборонного ведомства Китая подчеркнул, что китайская сторона не будет участвовать в переговорах, инициированных США.

"США являются страной с наибольшим ядерным потенциалом и несут особую ответственность в области контроля над вооружениями. США должны создавать условия для присоединения других стран к переговорам по ядерному разоружению, а не выходить из соответствующих договоров", - сказал он.