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РИА Новости

В Китае требование вступить в переговоры о разоружении сочли несправедливым

12:55 29.08.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Требовать от Китая участия в переговорах по ядерному разоружению с США и Россией на нынешнем этапе является "несправедливым и нерациональным", заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Гоцян.
"Любые переговоры по контролю над вооружениями должны учитывать военные возможности каждой страны и не должны подрывать ее безопасность. В нынешних условиях требовать от Китая участия в трёхсторонних переговорах несправедливо и нерационально", - заявил на брифинге Жэнь Гоцян, комментируя выход США из ДРСМД и призывы американской стороны к Китаю присоединиться к переговорам с Россией.
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Представитель оборонного ведомства Китая подчеркнул, что китайская сторона не будет участвовать в переговорах, инициированных США.
"США являются страной с наибольшим ядерным потенциалом и несут особую ответственность в области контроля над вооружениями. США должны создавать условия для присоединения других стран к переговорам по ядерному разоружению, а не выходить из соответствующих договоров", - сказал он.
Жэнь Гоцян подчеркнул, что военная политика Китая носит оборонный характер, Пекин не вовлечён ни в какого рода гонку вооружений и поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.
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