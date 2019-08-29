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РИА Новости

Депутаты Рады попросили КС Украины проверить закон о госбюро расследований

12:53 29.08.2019 (обновлено: 13:25 29.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины получил представление депутатов Верховной рады с просьбой проверить соответствие конституции закона "О государственном бюро расследований" (ГБР), сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины". По словам Трубы, таким образом его пытаются убрать с должности из-за того, что он возбудил ряд уголовных дел против Порошенко.
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"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 45 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции... закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года", - говорится в сообщении.
В частности, депутаты просят проверить конституционность нормы закона, которая предусматривает право президента Украины назначать директора Госбюро расследований и троих членов комиссии по проведению конкурса на эту должность и должности заместителей директора.
Также парламентарии просят проверить, соответствует ли украинской конституции норма, которой предусматривается, что директор Госбюро отчитывается о работе ведомства непосредственно президенту.
Большинство депутатов, подписавших представление, являются членами партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Ранее глава Госбюро расследований заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 12 уголовных дел. Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко состоится с применением полиграфа.
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