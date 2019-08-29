Депутаты Рады попросили КС Украины проверить закон о госбюро расследований

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины получил представление депутатов Верховной рады с просьбой проверить соответствие конституции закона "О государственном бюро расследований" (ГБР), сообщила в четверг пресс-служба суда.

Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины". По словам Трубы, таким образом его пытаются убрать с должности из-за того, что он возбудил ряд уголовных дел против Порошенко.

"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 45 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции... закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года", - говорится в сообщении.

В частности, депутаты просят проверить конституционность нормы закона, которая предусматривает право президента Украины назначать директора Госбюро расследований и троих членов комиссии по проведению конкурса на эту должность и должности заместителей директора.

Также парламентарии просят проверить, соответствует ли украинской конституции норма, которой предусматривается, что директор Госбюро отчитывается о работе ведомства непосредственно президенту.

Большинство депутатов, подписавших представление, являются членами партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".