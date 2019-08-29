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РИА Новости

Иракское ополчение сообщило о гибели четверых бойцов из-за взрыва

12:51 29.08.2019
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© AFP 2019 / Ahmad AL-RubayeВоеннослужащие шиитского ополчения Ирака в городе Эль-Каим
Военнослужащие шиитского ополчения Ирака в городе Эль-Каим
© AFP 2019 / Ahmad AL-Rubaye
Военнослужащие шиитского ополчения Ирака в городе Эль-Каим. Архивное фото
ДАМАСК, 29 авг – РИА Новости. Народное ополчение Ирака сообщило о гибели четверых бойцов и ранении одного в ночь на четверг в результате детонации взрывного устройства на пути патруля.
"Заложенное с краю дороги взрывное устройство сдетонировало в ночь на четверг на окраине города Эль-Карма, когда мимо проезжал патруль ополчения... В результате погибли четверо бойцов, один ранен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы ополчения.
Ирак
27 августа, 12:31РИА Новости
В Ираке при нападении неизвестных погибли двое солдат, сообщил источник
Город Эль-Карма расположен между Багдадом и Эр-Рамади в провинции Анбар.
Место происшествия было оцеплено, пострадавший госпитализирован, отмечается в сообщении.
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