Иракское ополчение сообщило о гибели четверых бойцов из-за взрыва

ДАМАСК, 29 авг – РИА Новости. Народное ополчение Ирака сообщило о гибели четверых бойцов и ранении одного в ночь на четверг в результате детонации взрывного устройства на пути патруля.

"Заложенное с краю дороги взрывное устройство сдетонировало в ночь на четверг на окраине города Эль-Карма, когда мимо проезжал патруль ополчения... В результате погибли четверо бойцов, один ранен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы ополчения.

Город Эль-Карма расположен между Багдадом и Эр-Рамади в провинции Анбар.