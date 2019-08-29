Дубай при проведении ЭКСПО будет ориентироваться на опыт России

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году установила очень высокую планку проведения массовых международных мероприятий, на которую будет ориентироваться Дубай при подготовке и проведении международной выставки ЭКСПО, заявил генеральный директор корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим.
Место проведения выставки было определено в результате голосования на генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) 27 ноября 2013 года в Париже. Выставка будет проходить в период с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в городе Дубай (ОАЭ).
"Мы помним, насколько великолепно был проведен чемпионат мира по футболу в России. Он задал нам очень высокую планку, на которую мы должны ориентироваться", - сказал Казим, выступая на круглом столе с российскими журналистами.
"Мы видели, каким образом вся Россия принимала участников чемпионата мира по футболу в 2018 году. Насколько все города оказались открытыми к участникам этого события, оказались гостеприимными и радушными. Это не может не вызывать восхищения. Если посмотреть любое интервью того периода, то все они полны восторженных отзывов людей, которые побывали в России во время ЧМ-2018", - пояснил он.
Казим также уточнил, что Россия уже объявила о намерении принять участие в выставке ЭКСПО в Дубае, и выразил радость по этому поводу.