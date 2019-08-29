Дубай при проведении ЭКСПО будет ориентироваться на опыт России

"Мы видели, каким образом вся Россия принимала участников чемпионата мира по футболу в 2018 году. Насколько все города оказались открытыми к участникам этого события, оказались гостеприимными и радушными. Это не может не вызывать восхищения. Если посмотреть любое интервью того периода, то все они полны восторженных отзывов людей, которые побывали в России во время ЧМ-2018", - пояснил он.