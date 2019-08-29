В Москве ограничат движение в связи с празднованием Дня города

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Перекрытия и ограничения движения транспорта будут действовать на ряде улиц в Москве в связи с празднованием Дня города, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Отмечается, что с 00.01 2 сентября до 22.00 5 сентября движение будет ограничено на Малом Гнездниковском и Леонтьевском переулках. С 00.01 3 сентября до 22.00 5 сентября ограничения будут действовать на Глинищевском переулке и Тверском проезде. С 00.01 4 сентября до 22.00 5 сентября также будут ограничения в Газетном и Никитском переулках. Отмечается, что особенностями всех этих ограничений будет занятие парковочного пространства.

Также отмечается, что с 00.01 до 22.00 5 сентября и с 8.00 9 сентября до 06.00 10 сентября движение ограничат по одной полосе в обоих направлениях на Тверской улице от Пушкинской площади до Охотного ряда, на Моховой от дома 11, строения 11 до Тверской и на улице Охотный ряд.

Кроме того, отмечается, что с 22.00 5 сентября до 08.00 9 сентября будут полностью перекрыты следующие улицы: Тверская улица от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд. Улица Охотный ряд, Моховая улица от Тверской до Большой Никитской улицы, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки, Малый Гнездниковский переулок, Леонтьевский и Глинищевский переулки. Также будут полностью перекрыты для движения Тверской проезд, Газетный и Никитский переулки.

"Возможны дополнительные ограничения или перекрытия движения ТС сотрудниками ГИБДД в случае осложнения дорожно-транспортной ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 7 сентября отдельные перекрытия будут действовать в столице в связи с проведением праздничного фейерверка.

Так, 7 сентября с 20.50 до 21.10 будут полностью перекрыты Москворецкая улица, Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушская набережная от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста, Кремлевская набережная от Большого Москворецкого моста до большого Каменного моста, Софийская набережная от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста.

Кроме того, в это же время будет перекрыта улица Федосьино от дома 19 до улицы Скульптора Мухиной, улица Академика Глушко от дома 6 до бульвара Дмитрия Донского, бульвар Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до дома 17 по бульвару Дмитрия Донского и проектируемые проезды в районе бульвара Дмитрия Донского.