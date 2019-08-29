Украинские силовики взяли в плен трех ополченцев, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Три ополченца попали в плен после боестолкновения с диверсантами в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Ранее в ведомстве сообщили, что в результате боестолкновения с диверсионно-разведывательной группой украинских силовиков один ополченец погиб, один получил ранения, еще трое пропали без вести.

"По имеющейся у нас информации, наши защитники были захвачены в плен боевиками полка "Азов" и находятся в настоящее время на командном пункте в населенном пункте Новолуганское", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, силовики отказываются передавать пленных в вышестоящий штаб и подвергают их допросам с применением физического насилия.