Украинские силовики взяли в плен трех ополченцев, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Три ополченца попали в плен после боестолкновения с диверсантами в Донбассе, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Ранее в ведомстве сообщили, что в результате боестолкновения с диверсионно-разведывательной группой украинских силовиков один ополченец погиб, один получил ранения, еще трое пропали без вести.
"По имеющейся у нас информации, наши защитники были захвачены в плен боевиками полка "Азов" и находятся в настоящее время на командном пункте в населенном пункте Новолуганское", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, силовики отказываются передавать пленных в вышестоящий штаб и подвергают их допросам с применением физического насилия.
"Мы требуем от международных организаций немедленно вмешаться в происходящее нарушение требований международных конвенций по обращению с пленными", - добавил представитель ведомства.
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