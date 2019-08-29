Пакистан пока не решил, закрывать ли вновь воздушное пространство для Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – РИА Новости. Власти Пакистана пока не приняли окончательного решения по поводу того, вводить ли повторный запрет на использование воздушного пространства страны для рейсов, следующих в Индию и из нее, заявил в четверг министр иностранных дел Исламской Республики Шах Мехмуд Куреши.

Ранее министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудхури сообщил, что премьер-министр республики Имран Хан изучает возможность полностью закрыть воздушное пространство для Индии.

"Решение по данному вопросу будет принято после тщательного изучения всех его аспектов посредством консультаций", - сказал Куреши, слова которого приводит газета Dawn. Министр подчеркнул, что окончательное слово в данном вопросе остается за главой правительства, не уточнив, в какие сроки последний может принять решение.

Пакистан уже прибегал к такой мере в начале текущего года, когда напряженность в отношениях с соседней Индией достигла рекордно высокого уровня. Ее спровоцировало нападение на автоколонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир и унесло жизни 45 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за случившееся. Кроме того, руководитель этой группировки, как подтвердилось впоследствии, базируется в Пакистане.