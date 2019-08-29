В Бурятии подростки осквернили военный памятник

КРАСНОЯРСК, 29 авг - РИА Новости. Два подростка в Бурятии осквернили в Северобайкальском районе Бурятии военный памятник, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Двадцать восьмого августа в дежурную часть МО "Северобайкальский" поступило заявление о том, что 17 августа неизвестные нанесли краской на военном памятнике непристойные рисунки, нецензурные слова и повредили прожектор. Установлено, что надписи нанесли двое несовершеннолетних 11 и 12 лет, один из которых - житель Иркутской области", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку, материалы которой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В ведомстве сообщили, что в отношении одного из молодых молодых людей решается вопрос о помещении в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.