Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T12:37Z
https://ria.ru/20190829/1558027212.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Бурятии подростки осквернили военный памятник

12:34 29.08.2019 (обновлено: 12:37 29.08.2019)
446
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 29 авг - РИА Новости. Два подростка в Бурятии осквернили в Северобайкальском районе Бурятии военный памятник, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Двадцать восьмого августа в дежурную часть МО "Северобайкальский" поступило заявление о том, что 17 августа неизвестные нанесли краской на военном памятнике непристойные рисунки, нецензурные слова и повредили прожектор. Установлено, что надписи нанесли двое несовершеннолетних 11 и 12 лет, один из которых - житель Иркутской области", - говорится в сообщении.
Полицейские проводят проверку, материалы которой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В ведомстве сообщили, что в отношении одного из молодых молодых людей решается вопрос о помещении в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Ранее в республике произошли три похожих случая. В мае сообщалось, что двое детей разбили посуду на надгробиях и сломали калитку на могиле одного из кладбищ в Мухоршибирском районе. В конце марта полиция задержала подростков 10 и 12 лет, которые осквернили 89 могил на окраине Бичуры. В начале апреля два ученика младших классов осквернили 40 могил на кладбище села Буй.
Продолжается снос объектов самостроя в Москве
26 августа, 10:25РИА Недвижимость
На востоке Москвы убрали незаконную пристройку у памятника
0000278
Обсудить 1
МВД РФБурятияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины, завернутое в ковер
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали мужчину, избившего американского профессора
Предположительная могила бригадного генерала
Франция попросила Россию разрешить экспертизу останков соратника Наполеона
Краснодар
На Кубани проверят данные о выбивании показаний по делу о перестрелке
Лента
новостей
Украинский военный
Украинские силовики взяли в плен трех ополченцев, заявили в ДНР
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
Жители Минска встречают советских воинов
Опрос показал, как россияне оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой
Сотрудник ФСБ РФ на месте обнаружения тайника со взрывными устройствами в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов
Молоток и наручники на столе у судьи
Жительницу Воронежской области будут судить за финансирование ИГ*
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Польша будет продавать Украине газ, закупаемый в США
В доме престарелых
В Петерубурге проверят дом престарелых из-за видео с кричащей пациенткой
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны РФ: Красная армия сохранила в 1944 году политуправление Румынии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Якутии сбежавшего с оружием полицейского задержали с недостачей патронов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
Лента новостейМолния