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РИА Новости

Адыгея присоединится к акции в честь 75-летия мелодии гимна России

12:31 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на горы в Майкопском районе Республики Адыгея
Вид на горы в Майкопском районе Республики Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Вид на горы в Майкопском районе Республики Адыгея. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Адыгея присоединится к патриотической акции в честь 75-летия мелодии Александра Александрова, которая стала музыкальной основой национального гимна России, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В 2019 году исполняется 75 лет государственному гимну Российской Федерации. Впервые музыка современного гимна прозвучала во время конкурса в 1944 году в СССР. С тех пор слова гимна неоднократно менялись, но музыка композитора Александра Александрова оставалась неизменной во всех вариациях советского, а затем и российского гимнов. Первого сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" пройдет общенациональная акция, посвященная 75-летию мелодии российского гимна. Для проведения акции на "Газпром Арене" разместится симфонический оркестр из более 8 тысяч человек. Руководить им будет маэстро Валерий Гергиев. Планируется, что гимн России исполнят более 40 тысяч человек. Участники оркестра и хора приедут для массового исполнения гимна из 85 регионов России.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
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"Республика также присоединится к этому масштабному мероприятию. Первого сентября в 17.00 мск на Центральной площади Майкопа начнётся концерт симфонического оркестра Госфилармонии республики Адыгея, а в 18.00 мск все собравшиеся исполнят гимн России", - говорится в сообщении. Отмечается, что действо с помощью современных технологий объединит представителей всех регионов РФ в большой музыкальный коллектив.
"Гимн – это один из символов единения народов нашей страны. Его мелодия связывает не одно поколение россиян, ассоциируется с могуществом и величием российского государства. Уверен, что жители Адыгеи с воодушевлением примут участие в такой патриотической акции, а великолепная идея маэстро Валерия Гергиева будет поддержана и другими регионами России", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
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Мурат КумпиловАлександр АлександровРеспублика АдыгеяВалерий ГергиевРоссияАдыгеяОбщество
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