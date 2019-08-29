Адыгея присоединится к акции в честь 75-летия мелодии гимна России

КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Адыгея присоединится к патриотической акции в честь 75-летия мелодии Александра Александрова, которая стала музыкальной основой национального гимна России, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В 2019 году исполняется 75 лет государственному гимну Российской Федерации. Впервые музыка современного гимна прозвучала во время конкурса в 1944 году в СССР. С тех пор слова гимна неоднократно менялись, но музыка композитора Александра Александрова оставалась неизменной во всех вариациях советского, а затем и российского гимнов. Первого сентября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" пройдет общенациональная акция, посвященная 75-летию мелодии российского гимна. Для проведения акции на "Газпром Арене" разместится симфонический оркестр из более 8 тысяч человек. Руководить им будет маэстро Валерий Гергиев. Планируется, что гимн России исполнят более 40 тысяч человек. Участники оркестра и хора приедут для массового исполнения гимна из 85 регионов России.
"Республика также присоединится к этому масштабному мероприятию. Первого сентября в 17.00 мск на Центральной площади Майкопа начнётся концерт симфонического оркестра Госфилармонии республики Адыгея, а в 18.00 мск все собравшиеся исполнят гимн России", - говорится в сообщении. Отмечается, что действо с помощью современных технологий объединит представителей всех регионов РФ в большой музыкальный коллектив.
"Гимн – это один из символов единения народов нашей страны. Его мелодия связывает не одно поколение россиян, ассоциируется с могуществом и величием российского государства. Уверен, что жители Адыгеи с воодушевлением примут участие в такой патриотической акции, а великолепная идея маэстро Валерия Гергиева будет поддержана и другими регионами России", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.