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РИА Новости
Туризм

Глава Ростуризма назвала плюсы отдыха в Крыму в межсезонье

12:30 29.08.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на городском пляже Ялты
Отдыхающие на городском пляже Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Отдых в Крыму в межсезонье открывает огромное количество экскурсионных и культурно-познавательных возможностей, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Если летом это в основном пляжный отдых, то зимой мы можем говорить об огромном количестве экскурсионных возможностей, культурно-познавательных", - цитирует слова Догузовой инфоцентр "Крымский мост".

По ее словам, в межсезонье можно в абсолютно спокойной атмосфере, когда нет огромного числа туристов, насладиться памятниками архитектуры и достопримечательностями Крымского полуострова.
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ТуризмЗарина ДогузоваРостуризмКрымОбщество
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