Глава Ростуризма назвала плюсы отдыха в Крыму в межсезонье

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Отдых в Крыму в межсезонье открывает огромное количество экскурсионных и культурно-познавательных возможностей, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Если летом это в основном пляжный отдых, то зимой мы можем говорить об огромном количестве экскурсионных возможностей, культурно-познавательных", - цитирует слова Догузовой инфоцентр "Крымский мост" .

По ее словам, в межсезонье можно в абсолютно спокойной атмосфере, когда нет огромного числа туристов, насладиться памятниками архитектуры и достопримечательностями Крымского полуострова.