Многодетная семья из Подмосковья стала победителем конкурса "Семья года"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Семья Коломиных из подмосковного Клина стала победителем первого Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья", сообщает пресс-служба социального развития Московской области.

"Минтруд России объявил итоги Всероссийского конкурса "Семья года", в котором приняли участие 353 представителя со всех регионов России. В число победителей в номинации "Молодая семья" вошла наша подмосковная многодетная семья Коломиных из Клина, которая воспитывает трех дочерей. Поздравляю семью Коломиных с победой", – цитирует пресс-служба министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.