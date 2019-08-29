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Многодетная семья из Подмосковья стала победителем конкурса "Семья года"

12:26 29.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Семья Коломиных из подмосковного Клина стала победителем первого Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья", сообщает пресс-служба социального развития Московской области.
"Минтруд России объявил итоги Всероссийского конкурса "Семья года", в котором приняли участие 353 представителя со всех регионов России. В число победителей в номинации "Молодая семья" вошла наша подмосковная многодетная семья Коломиных из Клина, которая воспитывает трех дочерей. Поздравляю семью Коломиных с победой", – цитирует пресс-служба министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.
По ее словам, с начала года в Подмосковье число многодетных семей возросло на пять процентов. Всего в регионе живет 79 619 семей, воспитывающих трех и более детей.
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