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РИА Новости

В Испании задержали предполагаемого пособника ИГ*

12:17 29.08.2019 (обновлено: 12:18 29.08.2019)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Барселоне
Сотрудник полиции в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Испании задержала в провинции Аликанте предполагаемого пособника террористической организации "Исламское государство"*, разыскиваемого в Германии, говорится в заявлении правоохранительных органов.
Как сообщается, 25-летний уроженец Марокко был задержан в муниципалитете Эльда.
"В муниципалитете Эльда в Аликанте задержан предполагаемый пособник ИГ*, разыскиваемый Германией после бегства (из страны) в 2017 году и скрывшийся в нашей стране (Испании - ред.) после нелегального перемещения по территории нескольких стран", - сообщила полиция в Twitter.
Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина был задержан "за его предполагаемые преступления, связанные с подделкой документов, мошенничеством и уклонением от уплаты налогов".
По данным полиции, задержанный входил в группу из трех человек, которая действовала с территории Германии, обеспечивая логистической поддержкой и фальшивыми документами террористов, чтобы содействовать их перемещению в Европе. В 2017 году власти Германии провели операцию, в ходе которой удалось задержать двоих участников группы, третьему удалось сбежать.
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