В Испании задержали предполагаемого пособника ИГ*

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Испании задержала в провинции Аликанте предполагаемого пособника террористической организации "Исламское государство"*, разыскиваемого в Германии, говорится в заявлении правоохранительных органов.

Как сообщается, 25-летний уроженец Марокко был задержан в муниципалитете Эльда.

"В муниципалитете Эльда в Аликанте задержан предполагаемый пособник ИГ*, разыскиваемый Германией после бегства (из страны) в 2017 году и скрывшийся в нашей стране (Испании - ред.) после нелегального перемещения по территории нескольких стран", - сообщила полиция в Twitter

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина был задержан "за его предполагаемые преступления, связанные с подделкой документов, мошенничеством и уклонением от уплаты налогов".

🚩Detenido en Elda #Alicante un presunto colaborador de DAESH reclamado por #Alemania desde su huida en 2017 y que se ocultaba en nuestro país tras moverse de manera clandestina por varios países #SomosTuPolicía #EstamosPorTi pic.twitter.com/kOekknejGj — Policía Nacional (@policia) 29 августа 2019 г.

По данным полиции, задержанный входил в группу из трех человек, которая действовала с территории Германии, обеспечивая логистической поддержкой и фальшивыми документами террористов, чтобы содействовать их перемещению в Европе. В 2017 году власти Германии провели операцию, в ходе которой удалось задержать двоих участников группы, третьему удалось сбежать.