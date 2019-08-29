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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Участникам онлайн-голосования будут сообщать о входе с другого устройства

12:13 29.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНоутбук
Ноутбук
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Избиратели получат сообщение на почту, если в их личный кабинет для онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, вошли с другого устройства, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"Сама верификация, проверка сделана в системе аутентификации mos.ru - логин и пароль. А пользователю приходит сообщение, что в его аккаунт вошли с неизвестного устройства", - рассказали в ведомстве.
Руководитель электронного штаба Илья Массух в свою очередь пояснил в беседе с РИА Новости, что перед голосованием вводятся особые режимы безопасности, которые будут гарантировать отсутствие "негативных сценариев".
"Перед голосованием будет вводиться система, которая будет контролировать личные кабинеты на предмет троянов и вирусов. Дополнительные проверки в рамках системы безопасности, которые непосредственно не будут затрагивать пользователя. Будет проверять браузер, верификации личного мобильного телефона", - добавил Массух.
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Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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