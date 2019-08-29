Участникам онлайн-голосования будут сообщать о входе с другого устройства

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Избиратели получат сообщение на почту, если в их личный кабинет для онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, вошли с другого устройства, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Сама верификация, проверка сделана в системе аутентификации mos.ru - логин и пароль. А пользователю приходит сообщение, что в его аккаунт вошли с неизвестного устройства", - рассказали в ведомстве.

Руководитель электронного штаба Илья Массух в свою очередь пояснил в беседе с РИА Новости, что перед голосованием вводятся особые режимы безопасности, которые будут гарантировать отсутствие "негативных сценариев".

"Перед голосованием будет вводиться система, которая будет контролировать личные кабинеты на предмет троянов и вирусов. Дополнительные проверки в рамках системы безопасности, которые непосредственно не будут затрагивать пользователя. Будет проверять браузер, верификации личного мобильного телефона", - добавил Массух.