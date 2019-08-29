СК проверит сообщение о травмировании детей в лагере в Смоленске

БРЯНСК, 29 авг – РИА Новости. Следователи начали проверку после того как в СМИ появилось сообщение о том, что работники детского лагеря причинили травмы нескольким несовершеннолетний детям во время игры в пейнтбол.

Как отмечается в сообщении СУ СК по региону, в средствах массовой информации опубликована статья о том, что сотрудники спортивно-оздоровительного учреждения "Юный ленинец", расположенного в поселке Нижняя Дубровенка города Смоленска, используя пейнтбольные ружья, причинили травмы нескольким несовершеннолетний детям.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки. В ближайшее время из органов внутренних дел будут истребованы материалы по данному факту", - говорится в сообщении.

Следователям предстоит установить все обстоятельства данного происшествия, его участников, роли каждого из них.