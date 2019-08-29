СК проверит сообщение о травмировании детей в лагере в Смоленске

БРЯНСК, 29 авг – РИА Новости. Следователи начали проверку после того как в СМИ появилось сообщение о том, что работники детского лагеря причинили травмы нескольким несовершеннолетний детям во время игры в пейнтбол.
Как отмечается в сообщении СУ СК по региону, в средствах массовой информации опубликована статья о том, что сотрудники спортивно-оздоровительного учреждения "Юный ленинец", расположенного в поселке Нижняя Дубровенка города Смоленска, используя пейнтбольные ружья, причинили травмы нескольким несовершеннолетний детям.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки. В ближайшее время из органов внутренних дел будут истребованы материалы по данному факту", - говорится в сообщении.
Следователям предстоит установить все обстоятельства данного происшествия, его участников, роли каждого из них.
Кроме того, будет дана правовая оценка действиям руководства детского лагеря, которое не приняло мер для пресечения противоправных действий сотрудников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.