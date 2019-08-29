В Челябинской области расширили перечень получателей субсидий на "цифру"

Переход с аналогового на цифровое телевещание

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Депутаты Челябинской области на заседании в четверг приняли закон, расширяющий перечень категорий граждан, претендующих на получение компенсационных выплат при переходе на цифровое эфирное телевидение.

Челябинская область переходит на цифровое эфирное телевидение в четвертую волну – с 14 октября.

"Проект закона принят в первом чтении. Проект также принят сразу в третьем чтении, минуя второе", - сообщил председатель заксобрания региона Владимир Мякуш.

Как пояснила на заседании и.о. министра социальных отношений Татьяна Никитина, законом области были уже предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом региона на цифровое эфирное вещание. Проектом предлагается внести изменения – расширяется перечень граждан, которым полагаются компенсационные выплаты при покупке цифровых приставок и антенн, сказала она, отметив, что к существующим категориям добавляются инвалиды по слуху, труженики тыла, жертвы политических репрессий, дети погибших защитников Отечества и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Кроме того, право на получение компенсации предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума, пояснила она.

По мнению главы региона Алексея Текслера, это правильное и своевременное решение. "В областном бюджете мы предусмотрели порядка 300 миллионов рублей на выплаты компенсаций южноуральцам в связи с переходом на цифровое телевидение. С принятием нового закона льготами может воспользоваться большее число жителей региона, нуждающихся в особой заботе государства", - цитирует слова Текслера его пресс-служба.

По данным пресс-службы губернатора, единовременная выплата предоставляется в размере фактических затрат (при покупке приставок и антенн), но не более 1 тысячи рублей. Особые условия предусмотрены для льготников тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала, для них размер единовременной выплаты составляет сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6,5 тысячи рублей. Мерами господдержки уже воспользовались более 1,1 тысячи семей области.