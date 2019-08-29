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РИА Новости

В Челябинской области расширили перечень получателей субсидий на "цифру"

12:08 29.08.2019 (обновлено: 12:09 29.08.2019)
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Депутаты Челябинской области на заседании в четверг приняли закон, расширяющий перечень категорий граждан, претендующих на получение компенсационных выплат при переходе на цифровое эфирное телевидение.
Челябинская область переходит на цифровое эфирное телевидение в четвертую волну – с 14 октября.
"Проект закона принят в первом чтении. Проект также принят сразу в третьем чтении, минуя второе", - сообщил председатель заксобрания региона Владимир Мякуш.
Как пояснила на заседании и.о. министра социальных отношений Татьяна Никитина, законом области были уже предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом региона на цифровое эфирное вещание. Проектом предлагается внести изменения – расширяется перечень граждан, которым полагаются компенсационные выплаты при покупке цифровых приставок и антенн, сказала она, отметив, что к существующим категориям добавляются инвалиды по слуху, труженики тыла, жертвы политических репрессий, дети погибших защитников Отечества и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Переход на цифровое телевидение в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

Инженер в аппаратной радиотелевизионного передающего центра в Рязани
1 из 14

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

Инженеры радиотелевизионного передающего центра Чеченской республики в Гудермесе
2 из 14

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

Инженер настраивает приставку цифрового телевидения в одном из жилых домов в Гудермесе
3 из 14

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

Инженеры настраивают оборудование телевизионной вышки на территории Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра
4 из 14

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

Волонтер помогает подключить приставку для цифрового эфирного телевидения жительнице города Гаврилов Ям
5 из 14

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

Инженер в аппаратной Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
6 из 14

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Переход на "цифру" займет полгода.

Оператор отделения почтовой связи в городе Гаврилов Ям упаковывает купленную жительницей города приставку для цифрового эфирного телевидения
7 из 14

Переход на "цифру" займет полгода.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

Инженеры в аппаратной Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
8 из 14

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

Аппаратная Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
9 из 14

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

Антенны Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра
10 из 14

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

Работник Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра в зале аналогового вещания
11 из 14

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкУстройство захвата цифрового сигнала и антенна.
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
12 из 14
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна.
© РИА Новости / Артём Коренюк
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

Телевизионная вышка Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра
13 из 14

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

Волонтер помогает жительнице города Пенза подключить устройство захвата цифрового сигнала для ТВ приемника
14 из 14

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
1 из 14

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 14

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
6 из 14

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
7 из 14

Переход на "цифру" займет полгода.

© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
9 из 14

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
10 из 14

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
11 из 14

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
12 из 14
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна.
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
13 из 14

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Кроме того, право на получение компенсации предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума, пояснила она.
По мнению главы региона Алексея Текслера, это правильное и своевременное решение. "В областном бюджете мы предусмотрели порядка 300 миллионов рублей на выплаты компенсаций южноуральцам в связи с переходом на цифровое телевидение. С принятием нового закона льготами может воспользоваться большее число жителей региона, нуждающихся в особой заботе государства", - цитирует слова Текслера его пресс-служба.
По данным пресс-службы губернатора, единовременная выплата предоставляется в размере фактических затрат (при покупке приставок и антенн), но не более 1 тысячи рублей. Особые условия предусмотрены для льготников тех населенных пунктов, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала, для них размер единовременной выплаты составляет сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6,5 тысячи рублей. Мерами господдержки уже воспользовались более 1,1 тысячи семей области.
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Переход на цифровое телевидениеЧелябинская областьОбщество
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