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РИА Новости

Жительницу Воронежской области будут судить за финансирование ИГ*

12:01 29.08.2019
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Жительница Воронежской области предстанет перед судом за перевод 31,5 тысячи рублей для организации переправки в Сирию супруга, который намеревался воевать на стороне "Исламского государства"*, сообщает в четверг прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, в отношении 28-летней жительницы поселка Таловая Воронежской области Айши Гасановой было возбуждено дело по статье "финансирование терроризма". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"В ноябре 2015 года Гасанова, находясь в городе Реутов Московской области, осуществила перевод денежных средств в сумме 31,5 тысячи рублей гражданину, причастному к переправке на территорию Сирийской Арабской Республики лиц для их последующего вступления и участия в незаконных вооруженных формированиях, подконтрольных международной террористической организации "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, деньги предназначались для организации выезда из РФ и "последующего вовлечения ее супруга в указанные формирования на территории Сирии".
"Заместителем прокурора области Геннадием Буслаевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Айши Гасановой... Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский окружной военный суд", - сообщает прокуратура.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Зал судебных заседаний
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