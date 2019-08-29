Жительницу Воронежской области будут судить за финансирование ИГ*

Молоток и наручники на столе у судьи

ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Жительница Воронежской области предстанет перед судом за перевод 31,5 тысячи рублей для организации переправки в Сирию супруга, который намеревался воевать на стороне "Исламского государства"*, сообщает в четверг прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в отношении 28-летней жительницы поселка Таловая Воронежской области Айши Гасановой было возбуждено дело по статье "финансирование терроризма". Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"В ноябре 2015 года Гасанова, находясь в городе Реутов Московской области, осуществила перевод денежных средств в сумме 31,5 тысячи рублей гражданину, причастному к переправке на территорию Сирийской Арабской Республики лиц для их последующего вступления и участия в незаконных вооруженных формированиях, подконтрольных международной террористической организации "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, деньги предназначались для организации выезда из РФ и "последующего вовлечения ее супруга в указанные формирования на территории Сирии".

"Заместителем прокурора области Геннадием Буслаевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Айши Гасановой... Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский окружной военный суд", - сообщает прокуратура.