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РИА Новости

В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

11:59 29.08.2019
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© Fotolia / JFsPicМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии
© Fotolia / JFsPic
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в федеральной земле Бранденбург в Германии, пострадали 30 человек, большинство из которых – дети, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на пожарную службу.
Сообщается, что инцидент произошел в среду вечером на перекрестке в городе Бранденбурге-на-Хафеле. Пожарная служба была проинформирована о происшествии в 17.27 по местному времени (16.27 мск).
"80% пострадавших – дети", - заявил представитель пожарной службы. Возраст детей не уточняется.
При этом, как отметили в пожарной службе, никто не получил угрожающих жизни травм, и только два пассажира автобуса и водитель автомобиля получили серьезные травмы. В качестве меры предосторожности всех пострадавших отвезли в больницы.
О причине аварии пока не сообщается.
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