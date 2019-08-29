В Германии 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в федеральной земле Бранденбург в Германии, пострадали 30 человек, большинство из которых – дети, сообщает телерадиокомпания Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в федеральной земле Бранденбург в Германии, пострадали 30 человек, большинство из которых – дети, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на пожарную службу.

Сообщается, что инцидент произошел в среду вечером на перекрестке в городе Бранденбурге-на-Хафеле. Пожарная служба была проинформирована о происшествии в 17.27 по местному времени (16.27 мск).

"80% пострадавших – дети", - заявил представитель пожарной службы. Возраст детей не уточняется.

При этом, как отметили в пожарной службе, никто не получил угрожающих жизни травм, и только два пассажира автобуса и водитель автомобиля получили серьезные травмы. В качестве меры предосторожности всех пострадавших отвезли в больницы.