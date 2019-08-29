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РИА Новости

На МАКС-2019 представили проект российско-китайского самолета CR929

11:54 29.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) и совместное предприятие CRAIC в рамках МАКС-2019 представили авиакомпаниям проект российско-китайского самолета CR929, сообщили в пресс-службе ОАК.
"ОАК, COMAC, а также совместное предприятие – CRAIC 28 августа в рамках деловой программы авиасалона МАКС-2019 провели консультативный совет с авиакомпаниями по программе CR929. Цель мероприятия – продемонстрировать потенциальным заказчикам характеристики нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и получить их предложения и рекомендации для учета при дальнейшем проектировании", - говорится в сообщении.
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В мероприятии приняли участие авиаперевозчики и лизинговые компании из России, Китая, стран СНГ и ряда других государств. Консультативный совет с авиакомпаниями был приурочен к первой демонстрации в России полномасштабного макета салона и кабины экипажа CR929.
"Концепт нового продукта CR929 в дальнемагистральном сегменте выражен в предложении заказчику как самого самолета, так и комплексной сервисной программы, которая позволяет обеспечивать бесперебойную эксплуатацию воздушного судна, сократить расходы, требуемые на создание эксплуатантом собственного склада запасных частей и их оборот, предлагает сервисы технического обслуживания самолёта и подготовки лётного и технического состава", - говорится в сообщении.
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Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей - европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКСОбъединенная авиастроительная корпорацияКитайРоссия
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