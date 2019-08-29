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РИА Новости

В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе

11:41 29.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной областиПаводок в Еврейской автономной области
Паводок в Еврейской автономной области
© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной области
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Движение всех видов транспорта возобновлено на 2113-м километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита – Хабаровск в Еврейской автономной области, где дождями размыло объездную дорогу, сооруженную на время ремонта основной трассы, сообщается на сайте ФКУ ДСД "Дальний Восток" в четверг.
"С 13.40 (6.40 мск) 29 августа 2019 года восстановлен проезд для всех видов автомобильного транспорта на 2113-м км федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита – Хабаровск в районе села Партизанское. Движение осуществляется в реверсивном режиме и регулируется сотрудниками ГИБДД", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за размыва объездной дороги в районе села Партизанское в ЕАО на 1,5 часа было полностью остановлено движение. Затем его разрешили для легковых машин.
Отмечается, что работы по восстановлению насыпи пострадавшего участка продолжаются. Полностью завершить работы планируется в пятницу.
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Дальний ВостокГИБДД МВД РФХабаровскЧитаОбщество
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