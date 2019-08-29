Последние выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки направились к Сахалину

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Последние выпущенные из "китовой тюрьмы" в Приморье в Охотское море две косатки движутся в сторону Сахалина, сообщает ВНИРО.

"Согласно данным со спутниковых меток, установленных на животных, выпущенных в Охотское море 27 августа, две косатки Харя и Форест отошли от места выпуска на 50 километров и движутся в сторону Сахалина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что траектория их передвижения очень похожа на ту, по которой двигалась младшая самка косатки Александра из второго выпуска. Белухи находятся в 25 километрах от мыса Перовского и движутся в противоположном от косаток направлении - в сторону залива Александры.

Самая младшая косатка Александра добралась до Шантарских островов, где сейчас находятся другие выпущенные из бухты Средняя животные. Она в 40 километрах от косаток Зои, Тихона и Гайки, которые охотятся в районе Удской губы.

Также ВНИРО отмечает, что, по данным члена Совета по морским млекопитающим Григория Цидулко, в Шантарском море 20 августа была обнаружена меченая косатка - одна из выпущенных летом. Она находилась в группе с другими семью дикими косатками и участвовала в охоте. Животные поймали двух тюленей, которые были поделены между членами группы и съедены. Ученые отмечают, что меченая косатка - это самка, выпущенная в Охотское море в первой партии 27 июня.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.