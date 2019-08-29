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РИА Новости

Полиция опросила 50 участников нападения на съемочную группу "112.Украина"

11:27 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали и опросили около 50 участников нападения на журналистов канала "112. Украина" в Харьковской области, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
В среду неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112.Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области.
"Полиция задержала нападавших на съемочную группу телеканала. Правоохранители опросили около 50 участников события. Одному из них объявлено о подозрении, еще двое задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом" - ред.). Действия правонарушителей квалифицированы по четырем статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении Нацполиции Украины в четверг.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
Логотип телеканала 112 Украина
28 августа, 19:58РИА Новости
Телеканал "112.Украина" призвал власти страны защитить журналистов
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Национальная полиция Украины112 УкраинаХарьковская областьУкраинаВ мире
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