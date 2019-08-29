Полиция опросила 50 участников нападения на съемочную группу "112.Украина"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали и опросили около 50 участников нападения на журналистов канала "112. Украина" в Харьковской области, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В среду неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112.Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области.

"Полиция задержала нападавших на съемочную группу телеканала. Правоохранители опросили около 50 участников события. Одному из них объявлено о подозрении, еще двое задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины ("Задержание уполномоченным должностным лицом" - ред.). Действия правонарушителей квалифицированы по четырем статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении Нацполиции Украины в четверг.