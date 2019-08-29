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РИА Новости

Камбоджа запретила иностранцам работать таксистами и парикмахерами

11:14 29.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСветовой короб на крыше автомобиля такси
Световой короб на крыше автомобиля такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Световой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото
БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Министерство труда Камбоджи ввело в действие подзаконный акт, запрещающий гражданам иностранных государств осуществлять в стране трудовую деятельность и индивидуальное предпринимательство по 10 профессиям, в том числе по профессии водителя такси, парикмахера и уличного торговца, сообщает в четверг интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
Приказом министерства труда, который принят в рамках полномочий министерства в соответствии с действующим в стране законом о труде, иностранцам запрещены 10 профессий: водитель общественного транспорта, включая такси и тук-тук, парикмахер и визажист, уличный торговец с переносного или самодвижущегося лотка, массажист/массажистка, швея, чистильщик обуви, портной, производитель кхмерских традиционных сувениров, гранильщик драгоценных камней, производитель традиционных камбоджийских музыкальных сувениров и буддийского религиозного инвентаря, говорится в сообщении.
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Власти объясняют введение запрета на профессии для иностранцев назревшей необходимостью защиты граждан Камбоджи от посягательств иностранцев на их рабочие места и доход, и приводят в пример соседние страны, в том числе Таиланд, где подобные запреты действуют десятилетиями, не представляя собой, при этом, нарушений прав человека, говорится в сообщении.
Газета пишет, что в настоящее время сложилась кризисная ситуация в одной из провинций страны, Преах Сианук, которая все больше превращается из международной туристической зоны в туристическую зону, обслуживающую преимущественно граждан КНР. В столице провинции, приморском городе Сиануквилль, китайцы не только массово инвестируют в отельный и туристический бизнес, казино и предприятия общественного питания, но и осуществляют трудовую деятельность в качестве таксистов, водителей автобусов, парикмахеров, портных и уличных торговцев, говорится в сообщении.
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