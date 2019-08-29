Камбоджа запретила иностранцам работать таксистами и парикмахерами

БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Министерство труда Камбоджи ввело в действие подзаконный акт, запрещающий гражданам иностранных государств осуществлять в стране трудовую деятельность и индивидуальное предпринимательство по 10 профессиям, в том числе по профессии водителя такси, парикмахера и уличного торговца, сообщает в четверг интернет-версия газеты Министерство труда Камбоджи ввело в действие подзаконный акт, запрещающий гражданам иностранных государств осуществлять в стране трудовую деятельность и индивидуальное предпринимательство по 10 профессиям, в том числе по профессии водителя такси, парикмахера и уличного торговца, сообщает в четверг интернет-версия газеты Phnom Penh Post

Приказом министерства труда, который принят в рамках полномочий министерства в соответствии с действующим в стране законом о труде, иностранцам запрещены 10 профессий: водитель общественного транспорта, включая такси и тук-тук, парикмахер и визажист, уличный торговец с переносного или самодвижущегося лотка, массажист/массажистка, швея, чистильщик обуви, портной, производитель кхмерских традиционных сувениров, гранильщик драгоценных камней, производитель традиционных камбоджийских музыкальных сувениров и буддийского религиозного инвентаря, говорится в сообщении.

Власти объясняют введение запрета на профессии для иностранцев назревшей необходимостью защиты граждан Камбоджи от посягательств иностранцев на их рабочие места и доход, и приводят в пример соседние страны, в том числе Таиланд, где подобные запреты действуют десятилетиями, не представляя собой, при этом, нарушений прав человека, говорится в сообщении.