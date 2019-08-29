Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T11:13Z
https://ria.ru/20190829/1558021758.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

В Якутии проведут проверку из-за массового отравления на свадьбах

11:13 29.08.2019
159
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следственный комитет Якутии проведет проверку из-за отравления 42 человек после посещения ресторанов на свадьбах, сообщает пресс-служба СК по региону
Ранее Роспотребнадзор сообщал о 42 случаях острой кишечной инфекции среди населения Якутска, Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов, 28 человек госпитализированы. По данным ведомства, больные связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в банкетных залах ООО "Сеул" с 16 по 18 августа на свадьбах в Якутске.
"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту массового отравления граждан после посещения ресторанов "София" и "Белые ночи" города Якутска", - говорится в сообщении.
Специалисты управления временно запретили деятельность ООО "Сеул".
Приготовление роллов
28 августа, 14:14РИА Новости
В Самаре 48 человек отравились суши из доставки еды
000000
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Пожилая женщина у окна
Персонал интерната под Орлом накажут после инцидента с пациентом
РИА
Новости
В доме престарелых
В Петерубурге проверят дом престарелых из-за видео с кричащей пациенткой
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после инцидента с пациентом в больнице в Тюмени
Аптека
В сочинской аптеке изъяли почти 15 тысяч незаконно продающихся таблеток
Лента
новостей
ДТП с участием бетономешалки в Калужской области
Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП в Калуге, где погибли пять человек
Автомобиль полиции
Полиция опросила 50 участников нападения на съемочную группу "112.Украина"
Челябинск
Челябинские депутаты утвердили пособие для "детей войны"
Автомобиль скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии пострадавших после драки в кузбасском селе
Опознавательный знак Инвалид
Минтруд хочет увеличить штрафы за уклонение от соблюдения прав инвалидов
Операция
Хирург из Нижнего Тагила объяснил, почему врачи отозвали заявления об уходе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский напомнил депутатам от "Слуги народа" о работе на благо людей
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Мосгорсуд отложил заседание по апелляции экс-мэра Владивостока Пушкарева
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков
В партии Зеленского подготовили 465 изменений в разные законы
Вид на Камала Бич в Таиланде
Суд в Таиланде утвердил смертный приговор за убийство британских туристов
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
Лента новостейМолния