В Якутии проведут проверку из-за массового отравления на свадьбах

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Следственный комитет Якутии проведет проверку из-за отравления 42 человек после посещения ресторанов на свадьбах, сообщает пресс-служба СК по региону

Ранее Роспотребнадзор сообщал о 42 случаях острой кишечной инфекции среди населения Якутска, Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов, 28 человек госпитализированы. По данным ведомства, больные связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в банкетных залах ООО "Сеул" с 16 по 18 августа на свадьбах в Якутске.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту массового отравления граждан после посещения ресторанов "София" и "Белые ночи" города Якутска", - говорится в сообщении.