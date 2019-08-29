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РИА Новости

Мосгорсуд отложил заседание по апелляции экс-мэра Владивостока Пушкарева

11:12 29.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, получившему 15 лет колонии за коррупцию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое решения судья приняла после того, как защита двух других фигурантов этого дела, брата экс-мэра Андрея Пушкарева и Андрея Лушникова, подала дополнительные жалобы.
Прокурор же попросил перенести заседание на начало октября, чтобы смог присутствовать второй обвинитель. В итоге, судья решила "отложить рассмотрение апелляционных жалоб на 3 октября в 10.00".
В начале апреля Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат благодаря инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников уедет в колонию на десять лет. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.
В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.
Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
9 апреля, 02:24РИА Новости
Уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева
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