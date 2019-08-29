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РИА Новости

Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП в Калуге, где погибли пять человек

11:10 29.08.2019
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© Фото : МЧС РФДТП с участием бетономешалки в Калужской области
ДТП с участием бетономешалки в Калужской области
© Фото : МЧС РФ
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура Калуги взяла на контроль расследование дела о резонансном ДТП, в котором погибли трое взрослых и двое детей, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.
Ранее сообщалось, что 24 августа пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием бетономешалки в Калужской области. По предварительной информации, водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем KIA Sportage.
По факту ДТП было возбуждено дело по части пятой статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", фигурантом которого стал водитель бетономешалки.
"Прокуратурой Калуги взято на контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель пятерых человек", - говорится в сообщении.
Как информирует прокуратура, Калужский районный суд 27 августа заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.
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