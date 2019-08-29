Мэр Киева Кличко приехал в Раду на велосипеде

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко приехал на первое заседание Верховной рады Украины нового созыва на велосипеде.
"На велосипеде я постоянно езжу, и делаем все, чтобы город был современным", - сказал он журналистам, пресс-подход транслировали украинские телеканалы.
Кличко также приезжал на велосипеде на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия властей нарушают закон. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.