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РИА Новости

Мэр Киева Кличко приехал в Раду на велосипеде

11:04 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко приехал на первое заседание Верховной рады Украины нового созыва на велосипеде.
"На велосипеде я постоянно езжу, и делаем все, чтобы город был современным", - сказал он журналистам, пресс-подход транслировали украинские телеканалы.
Кличко также приезжал на велосипеде на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия властей нарушают закон. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
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Верховная Рада УкраиныВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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