Кубань направила более миллиарда рублей на подготовку школ к учебному году

"В этом году в крае будут учиться порядка 670 тысяч школьников. Из них в первый класс пойдет 72 тысячи детей. Мы основательно готовились к новому учебному году – многие школы отремонтированы и переоборудованы. В целом на подготовку к новому учебному году из регионального бюджета мы направили более миллиарда рублей", - сказал Кондратьев.