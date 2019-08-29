Кубань направила более миллиарда рублей на подготовку школ к учебному году

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Власти Краснодарского края на подготовку к новому учебному году из регионального бюджета направили более 1 миллиарда рублей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"В этом году в крае будут учиться порядка 670 тысяч школьников. Из них в первый класс пойдет 72 тысячи детей. Мы основательно готовились к новому учебному году – многие школы отремонтированы и переоборудованы. В целом на подготовку к новому учебному году из регионального бюджета мы направили более миллиарда рублей", - сказал Кондратьев.
Как уточнил глава края, на эти средства были закуплены учебники, приобретена новая мебель, оборудование, компьютеры. В 16 школах заменены окна, в 22 – благоустроена территория. Капитально отремонтировано 77 школ. "Но самое главное, мы открываем девять новых школ. Это просторные здания с интересными дизайнерскими решениями, они полностью отвечают современным требованиям", - добавил губернатор.
Он также отметил, что для обеспечения безопасности образовательных учреждений все школы края оборудованы системами видеонаблюдения. "Несколько лет назад мы приняли принципиальное решение постепенно уйти от охраны школ сторожами и вахтерами. Теперь во всех учебных заведениях работают специализированные охранные организации, 96% школ охраняется казаками", - пояснил руководитель региона.