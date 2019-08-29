Суд в Таиланде утвердил смертный приговор за убийство британских туристов

БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Верховный суд Таиланда утвердил в четверг смертный приговор двум рабочим из Мьянмы в деле об убийстве двух британских туристов на острове Тао (Ко Тао) в 2014 году, сообщает новостной интернет-портал Верховный суд Таиланда утвердил в четверг смертный приговор двум рабочим из Мьянмы в деле об убийстве двух британских туристов на острове Тао (Ко Тао) в 2014 году, сообщает новостной интернет-портал Thaiger

После тщательного рассмотрения апелляции на решения судов первой и второй инстанции верховный суд постановляет считать граждан Мьянмы, уроженцев штата Ракхайн Зо Лин и Вай Пхьо, виновными в двойном убийстве и утверждает постановления судов первой и второй инстанции, приговоривших обвиняемых к смертной казни, говорится в постановлении суда, которое цитирует портал.

Постановление верховного суда является окончательным и не может быть обжаловано, говорится в сообщении портала, корреспондент которого присутствовал в зале суда.

Мьянманские гастарбайтеры, работавшие и жившие на таиландском острове Тао, популярном среди молодых туристов-"бэкпэкеров" (путешественников с рюкзаками), были арестованы в сентябре 2014 года, через несколько часов после обнаружения на острове тел двух британских туристов – молодой женщины и молодого мужчины. Первоначальный осмотр полицейскими экспертами показал, что оба тела имели следы множественных рубящих ударов металлическим инструментом, а женщина была перед смертью изнасилована. Орудием убийства послужила садовая тяпка, найденная на месте преступления неподалеку от тел убитых.

Оба арестованных мьянманца первоначально дали признательные показания, однако на суде от них отказались, заявив, что давали показания под давлением полицейских следователей. Подсудимые заявили в суде, что невиновны, и что дело против них было сфабриковано полицией.

Следствие предъявило суду вещественные доказательства со следами ДНК на орудии убийства, одежде одной из жертв и на презервативе, также найденном возле тел погибших, и акты экспертизы, подтверждающие принадлежность ДНК двум обвиняемым.

Однако защита мьянманцев представила суду показания свидетелей и собственных экспертов, в том числе известных в стране судебных медиков, демонстрирующие, что первоначальный забор анализов ДНК с орудия убийства был сделан полицейскими экспертами с нарушениями технологии, что привело к загрязнению материала посторонними веществами и снизило достоверность анализа.

Суд первой инстанции, тем не менее, не принял во внимание выводы экспертов защиты, и приговорил обвиняемых к смертной казни на основании показаний свидетелей обвинения (полицейских следователей, расследовавших дело, и полицейских экспертов).

Приговор вызвал международный конфликт: в Мьянме прошла массовая акция у посольства Таиланда, перешедшая в беспорядки, во время которых наиболее радикальные участники акции напали на таиландскую дипмиссию.

Тем не менее, апелляционный суд Таиланда, в котором защита мьянманцев обжаловала приговор, рассмотрев апелляцию защиты с приложенными материалами независимой экспертизы, утвердил обвинительный вердикт и подтвердил смертный приговор в отношении обвиняемых. В 2018 году, сразу после объявления постановления апелляционного суда, защита обвиняемых подала апелляцию в последнюю судебную инстанцию по уголовным делам – верховный суд Таиланда. Оба приговоренных в течение всех этапов процесса, начиная с первой инстанции, когда они отказались от признательных показаний, данных полицейским следователям, настаивают на своей невиновности.