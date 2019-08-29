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РИА Новости

Суд в Таиланде утвердил смертный приговор за убийство британских туристов

11:00 29.08.2019 (обновлено: 11:07 29.08.2019)
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© Fotolia / Reise-und NaturfotoВид на Камала Бич в Таиланде
Вид на Камала Бич в Таиланде
© Fotolia / Reise-und Naturfoto
БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Верховный суд Таиланда утвердил в четверг смертный приговор двум рабочим из Мьянмы в деле об убийстве двух британских туристов на острове Тао (Ко Тао) в 2014 году, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
После тщательного рассмотрения апелляции на решения судов первой и второй инстанции верховный суд постановляет считать граждан Мьянмы, уроженцев штата Ракхайн Зо Лин и Вай Пхьо, виновными в двойном убийстве и утверждает постановления судов первой и второй инстанции, приговоривших обвиняемых к смертной казни, говорится в постановлении суда, которое цитирует портал.
Постановление верховного суда является окончательным и не может быть обжаловано, говорится в сообщении портала, корреспондент которого присутствовал в зале суда.
Мьянманские гастарбайтеры, работавшие и жившие на таиландском острове Тао, популярном среди молодых туристов-"бэкпэкеров" (путешественников с рюкзаками), были арестованы в сентябре 2014 года, через несколько часов после обнаружения на острове тел двух британских туристов – молодой женщины и молодого мужчины. Первоначальный осмотр полицейскими экспертами показал, что оба тела имели следы множественных рубящих ударов металлическим инструментом, а женщина была перед смертью изнасилована. Орудием убийства послужила садовая тяпка, найденная на месте преступления неподалеку от тел убитых.
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Оба арестованных мьянманца первоначально дали признательные показания, однако на суде от них отказались, заявив, что давали показания под давлением полицейских следователей. Подсудимые заявили в суде, что невиновны, и что дело против них было сфабриковано полицией.
Следствие предъявило суду вещественные доказательства со следами ДНК на орудии убийства, одежде одной из жертв и на презервативе, также найденном возле тел погибших, и акты экспертизы, подтверждающие принадлежность ДНК двум обвиняемым.
Однако защита мьянманцев представила суду показания свидетелей и собственных экспертов, в том числе известных в стране судебных медиков, демонстрирующие, что первоначальный забор анализов ДНК с орудия убийства был сделан полицейскими экспертами с нарушениями технологии, что привело к загрязнению материала посторонними веществами и снизило достоверность анализа.
Суд первой инстанции, тем не менее, не принял во внимание выводы экспертов защиты, и приговорил обвиняемых к смертной казни на основании показаний свидетелей обвинения (полицейских следователей, расследовавших дело, и полицейских экспертов).
Приговор вызвал международный конфликт: в Мьянме прошла массовая акция у посольства Таиланда, перешедшая в беспорядки, во время которых наиболее радикальные участники акции напали на таиландскую дипмиссию.
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Тем не менее, апелляционный суд Таиланда, в котором защита мьянманцев обжаловала приговор, рассмотрев апелляцию защиты с приложенными материалами независимой экспертизы, утвердил обвинительный вердикт и подтвердил смертный приговор в отношении обвиняемых. В 2018 году, сразу после объявления постановления апелляционного суда, защита обвиняемых подала апелляцию в последнюю судебную инстанцию по уголовным делам – верховный суд Таиланда. Оба приговоренных в течение всех этапов процесса, начиная с первой инстанции, когда они отказались от признательных показаний, данных полицейским следователям, настаивают на своей невиновности.
Смертный приговор в судебной системе Таиланда – чрезвычайно редкое явление. С 1935 года, когда вступил в силу первый вариант ныне действующего уголовного кодекса страны, в Таиланде были казнены 326 человек. Кроме того, в ходе ежегодных амнистий осужденным в Таиланде нередко заменяют смертную казнь на пожизненное заключение. За последние 15 лет в Таиланде были казнены только три человека – двое в 2009 году и один в 2018 году. В качестве способа казни в Таиланде применяется смертельная инъекция. До 2003 года приговоренных к смерти в Таиланде расстреливали из пулемета.
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