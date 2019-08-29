Минтруд хочет увеличить штрафы за уклонение от соблюдения прав инвалидов

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минтруд России предлагает увеличить размер штрафов для юридических и физических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов, соответствующее уведомление о подготовке проекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Необходимость увеличения размеров штрафов, исходя из пункта 14 Заключительных замечаний Комитета по правам инвалидов по первоначальному докладу Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов, обусловлена неэффективностью мер по обеспечению надлежащей защиты прав инвалидов с учетом действующих размеров штрафов", - говорится в документе.

Как следует из уведомления, существующие штрафы в размере от 1 тысячи до 10 тысяч для должностных лиц и от 20 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц признаны неэффективными комитетом по правам инвалидов.

"Такие мягкие санкции фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов на доступную среду в случаях, когда соблюдение законодательно установленных условий доступности требует от собственников объектов или поставщиков услуг расходов финансовых средств, в несколько раз превосходящих размеры установленных штрафов", - отмечается в документе.