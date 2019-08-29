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РИА Новости

В Минске сообщили, когда приступят к переговорам по цене на газ с Россией

10:45 29.08.2019
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© AFP 2019 / Victor DrachevГазораспределительная станция в городе Несвиж, Белоруссия
Газораспределительная станция в городе Несвиж, Белоруссия
© AFP 2019 / Victor Drachev
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает в сентябре активную фазу переговоров с Россией о цене на газ.
"Активная фаза ведения переговоров будет с сентября по ноябрь месяц", - приводит в четверг слова министра Sputnik Беларусь.
Он отметил, что активная фаза проведения переговоров продлится по ноябрь. "Сейчас период, когда мы готовим очередные предложения", - сказал Каранкевич. По его словам, подготовленные белорусской стороной предложения будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Будут представлены различные подходы, в том числе касающиеся изменения формулы цены на газ, уточнил министр.
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Отвечая на вопрос о готовящейся программе действий по интеграции в Союзном государстве Белоруссии и России, Каранкевич не конкретизировал предложения белорусской стороны, но подтвердил, что в проекте программы заложены подходы по развитию сотрудничества в электроэнергетике и газовой сфере.
В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Минск рассчитывал договориться с Москвой о цене на "переходный период" - c 2020 года до 2025 года, когда предполагается сформировать общий рынок газа в ЕАЭС. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе.
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Белоруссии с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.
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SputnikЕвразийский экономический союзДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМинистерство энергетики РФМоскваБелоруссияРоссияЭкономика
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