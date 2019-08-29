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РИА Новости

Силовики обстреляли из минометов окраины Горловки, заявили в ДНР

10:43 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики в четверг утром обстреляли из минометов окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня с 6.20 до 9.10 (совпадает с мск) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Зайцево (окраина Горловки - ред.). Всего за указанный период были выпущены 20 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в 5.25 украинские силовики выпустили две мины по району населенного пункта Спартак в пригороде Донецка.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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