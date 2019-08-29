В Хабаровске из-за подъема воды в Амуре закрыли набережную

ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Центральная часть набережной Амура закрыта с четверга в Хабаровске в связи с ростом уровня воды в реке и необходимостью строить сооружения для защиты от паводка, сообщает правительство края.

"Министерство культуры закрыло в Хабаровске центральную часть набережной имени Г.И. Невельского. Запрет на прогулки действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом. С завтрашнего дня там начнутся работы по защите сооружения от подтопления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство закрыло набережную по предписанию краевой комиссии по ЧС, согласно которому эта зона закрывается для посетителей после достижения рекой уровня 640 сантиметров. Сейчас уровень воды - 644 сантиметра. Для защиты от перехлестов волны ограждения нижней зоны набережной обошьют пленкой. Если потребуется, то там возведут барьер из мешков с песком.

Уточняется, что для посещения закрыта только нижняя часть парковой зоны, непосредственно примыкающая к реке. В верхнем парке по-прежнему можно гулять.

На прошлой неделе на участке набережной стадиона имени В.И. Ленина - от утеса до Яхт-клуба установили водоналивную дамбу, рассчитанную на уровень воды в 750 сантиметров. Сейчас этот отрезок набережной дополнительно укрепляют мешками с песком.