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РИА Новости

В Хабаровске из-за подъема воды в Амуре закрыли набережную

10:39 29.08.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Центральная часть набережной Амура закрыта с четверга в Хабаровске в связи с ростом уровня воды в реке и необходимостью строить сооружения для защиты от паводка, сообщает правительство края.
"Министерство культуры закрыло в Хабаровске центральную часть набережной имени Г.И. Невельского. Запрет на прогулки действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом. С завтрашнего дня там начнутся работы по защите сооружения от подтопления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство закрыло набережную по предписанию краевой комиссии по ЧС, согласно которому эта зона закрывается для посетителей после достижения рекой уровня 640 сантиметров. Сейчас уровень воды - 644 сантиметра. Для защиты от перехлестов волны ограждения нижней зоны набережной обошьют пленкой. Если потребуется, то там возведут барьер из мешков с песком.
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Уточняется, что для посещения закрыта только нижняя часть парковой зоны, непосредственно примыкающая к реке. В верхнем парке по-прежнему можно гулять.
На прошлой неделе на участке набережной стадиона имени В.И. Ленина - от утеса до Яхт-клуба установили водоналивную дамбу, рассчитанную на уровень воды в 750 сантиметров. Сейчас этот отрезок набережной дополнительно укрепляют мешками с песком.
Согласно последним прогнозам гидрологов, уровень Амура у Хабаровска к началу сентября достигнет 660-670 сантиметров. Влияние на его уровень у города оказывают дожди, которые продлятся до конца недели. Опасным для города считается уровень в 600 сантиметров.
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